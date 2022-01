 Hemonúcleo de Barra Mansa precisa de doadores de sangue do tipo O

Número de voluntários na primeira semana do ano foi abaixo do esperado

O Hemonúcleo de Barra Mansa convida a população para ajudar a unidade a repor o estoque sanguíneo, que se encontra baixo. O município está precisando da doação de todos os tipos sanguíneos, em especial o O-. As doações podem ser feitas de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h da manhã.

Segundo a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, o número de doações na primeira semana do ano foi abaixo do esperado. “Nesta época do ano, a procura por bolsas de sangue, em especial do tipo O-, que por causa de acidentes e consequências do estrago das intensas chuvas aumentaram”, acrescentando que:

– As pessoas que estiverem interessadas em realizar a doação, e vierem de carro, podem aproveitar o estacionamento cedido em parceria pela Secretaria de Assistência Social.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. Já o estacionamento da secretaria, na Rua Oscar da Silva Marins, 155. Ambos ficam no centro da cidade.

Fotos: Paulo Dimas