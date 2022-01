Seguindo determinação Estadual e Federal, profissionais da Saúde do município foram capacitados antes de começar a aplicação de doses da Pfizer pediátrica



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Barra Mansa inicia neste sábado, dia 15, a vacinação contra Covid-19 em crianças com idade entre 5 e 11 anos, 11 meses e 29 dias. A aplicação será realizada em 15 unidades, das 9h às 13h. De acordo com levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2020, a cidade possui 17.048 de crianças residentes dentro da faixa etária desta etapa de vacinação nacional contra a doença.

Por precaução, seguindo orientação Estadual e Federal, o Setor de Imunização da SMS realizou nesta sexta-feira (14), a capacitação de enfermeiras (os) e técnicas (os) de enfermagem que vão realizar a aplicação das doses pediátricas do imunizante da Pfizer. O município foi o primeiro da região a cumprir as responsabilidades técnicas.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, a capacitação segue preceitos do Programa Nacional de Imunização (PNI), que visam, entre outras coisas, garantir um processo de boas práticas de imunização.

“A rotina de vacinação das crianças possui 18 imunizantes diferentes. Por isso, o Ministério da Saúde sugeriu que as equipes fossem orientadas antes de mais esta aplicação contra Covid-19. Para evitar aglomerações, vamos atendê-las em unidades diferentes das onde ocorrem a vacinação nos adultos. Assim, com cautela e seguindo todas as orientações, nos preparamos e definimos nosso calendário. Afinal, estamos lidando com vidas”, destacou o secretário.

A coordenadora do setor de Imunização da Secretaria de Saúde, Marlene Fialho, foi quem realizou a capacitação técnica de enfermeiros e técnicos que aplicarão as doses pediátricas.

“Recebemos 970 doses da vacina pediátrica da Pfizer contra Covid-19. Vamos iniciar a vacinação nas crianças de 5 a 11 anos de idade, que possuam comorbidades, com laudo médico, ou deficiências permanentes (na fala, auditiva, visão ou motora). A Secretaria Estadual de Saúde nos informou que haverá muitos repasses de doses ainda em janeiro. Com isso, poderemos acelerar este processo às idades menores”, destacou Marlene.

Vacinação pediátrica contra Covid-19

No Brasil, a orientação do Ministério da Saúde é de que, a princípio, o intervalo entre a primeira e a segunda dose seja de oito semanas. Caso a criança precise tomar algum imunizante de rotina, contra outras doenças, é preciso manter um espaço de 15 dias entre a aplicação contra Covid-19.

Para ser vacinada, a criança precisa estar acompanhada de pais ou responsáveis, além de portar a caderneta de vacina. Se, por acaso, um irmão ou outro parente for levar a criança ao posto, é preciso que ele apresente autorização do responsável legal. O modelo do documento será disponibilizado na própria unidade de saúde.

“O ConecteSUS (aplicativo do Governo Federal de acompanhamento do histórico clínico), foi hackeado. Por isso, os dados estão imprecisos e é necessário que as pessoas sempre apresentem a caderneta na hora da vacinação. Estamos orientando também que, após a aplicação, a pessoa tire uma foto do cartão para que em caso de perda ela consiga retirar uma segunda via do documento”, alertou Marlene.

As unidades de Barra Mansa que vão realizar a vacinação pediátrica da Pfizer funcionarão das 9h às 16h de segunda a sexta-feira. Postos dos distritos estarão abertos no mesmo horário, duas vezes por semana.

Imunização neste sábado

Neste primeiro dia de vacinação (sábado, 15), o horário em todas as unidades é das 9h às 13h. Irão receber as doses crianças entre 5 e 11 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades ou deficiências permanentes.

Os locais são os seguintes:

– Clínica da Família – Vista Alegre (3324-3934)

– Vale do Paraíba (3326-3657)

– Siderlândia (3328-0200)

– Vila Independência (3324-6643)

– Paraíso de Cima (3343-8743)

– Vila Maria (3324-4438)

– Vila Elmira (3349-0992)

– Roselândia (3326-2329)

– Vila Principal (3323-7802)

– São Luiz (3328-3257)

– Santa Lúcia (3328-5986)

– Amparo (3389-1152)

– Santa Rita de Cássia (3341-7530)

– Floriano (3328-1783)

– Rialto (3328-1487)

FOTOS: Paulo Dimas