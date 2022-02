Estão programadas diversas etapas de imunização entre esta terça-feira, dia 22, e quinta-feira, dia 24, nas unidades de saúde da cidade

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o calendário de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) para esta semana. Estão programadas diversas etapas de imunização entre esta terça-feira, dia 22, e quinta-feira, dia 24 de fevereiro, nas unidades de saúde da cidade.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, reforçou que o processo de imunização continua na cidade, lembrando que os protocolos de segurança sanitária também devem ser mantidos. “Toda semana, a Prefeitura publica o cronograma de vacinação contra a Covid, por meio dos seus canais oficiais do Facebook e Instagram (@prefresende), além do site (www.resende.rj.gov.br). É importante que as pessoas fiquem atentas para completar o ciclo vacinal e receber o reforço necessário no combate a este vírus com alta taxa de transmissão, mesmo aquelas que já foram infectadas. Vale ressaltar que a população deve seguir com os cuidados como uso de máscara de proteção facial e álcool 70% em gel, entre outras medidas, pois ainda estamos em uma pandemia”, lembra.

Na hora de vacinar, todos deverão apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (quem tiver). Menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável. Também é necessário levar o cartão de vacinação para a verificação das doses contra a Covid tomadas anteriormente. No caso de imunossuprimido, deve ser apresentado o laudo médico que comprove o alto grau de imunossupressão (lista do site da Prefeitura), que ficará retido.

PRONTO ATENDIMENTO DO PARAÍSO

Nesta terça-feira, dia 22, e quinta-feira, 24, das 9h às 18h, haverá vacinação contra a Covid-19, no Serviço de Pronto Atendimento do Paraíso. A equipe de saúde aplicará: a primeira dose da vacina para o grupo de repescagem a partir de 12 anos; a segunda dose para pessoas a partir de 12 anos (repescagem Pfizer, Coronavac e AstraZeneca); a terceira dose ou dose de reforço para os munícipes acima de 18 anos, vacinados até o dia 22 de outubro do ano passado; e quarta dose para imunossuprimidos graves com mais de 18 anos, vacinados com as três doses há mais de quatro meses, ou seja, até o dia 22 de outubro.

DIA DE ASTRAZENECA NOS POSTOS E NO CMI

Ainda na terça, dia 22, entre 9h e meio-dia, será o dia de vacinação com a AstraZeneca, nos postos de saúde da cidade e no Centro Municipal de Imunização (CMI), no Centro. A equipe aplicará: a primeira dose para quem tem mais de 18 anos; a segunda dose para o grupo acima de 18 anos, vacinado com a primeira dose da AstraZeneca até o dia 28 de dezembro; e a terceira dose ou de reforço para pessoas a partir de 18 anos, vacinadas com a segunda dose da Coronovac, Pfizer ou AstraZeneca até o dia 22 de outubro.

Vale destacar que não é recomendado que gestantes e puérperas tomem a vacina da AstraZeneca.

DIA DE JANSSEN NOS POSTOS E NO CMI

Também na quarta-feira, dia 23, entre 9h e meio-dia, será o dia de vacinação com a Janssen, nos postos de saúde da cidade e no Centro Municipal de Imunização (CMI), no Centro. A equipe aplicará: a primeira dose para quem tem mais de 18 anos; a segunda dose para o grupo acima de 18 anos, vacinado com a primeira dose da AstraZeneca até o dia 23 de dezembro; e a terceira dose ou de reforço para pessoas a partir de 18 anos, vacinadas com a segunda dose da Coronovac, Pfizer ou AstraZeneca até o dia 23 de outubro.

Vale destacar que não é recomendado que gestantes e puérperas tomem a vacina da Janssen. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, até o momento, o esquema vacinal da Janssen é encerrado com a dose de reforço (segunda dose), não sendo necessária a aplicação da terceira dose.

HORÁRIO ESTENDIDO NA QUARTA

Nesta quarta-feira, dia 23, haverá horário estendido das 17h às 20h, para diversos públicos na Policlínica Manejo, na Clínica da Família e na USF Paraíso. O horário estendido é voltado para moradores de todos os bairros de Resende. Os profissionais da saúde aplicarão: a segunda dose da Pfizer em pessoas a partir de 12 anos, imunizadas com a primeira dose da Pfizer até o dia 2 de fevereiro de 2022; a terceira dose ou de reforço da Pfizer para pessoas com idade a partir de 18 anos, vacinadas com a Coronovac, Pfizer ou AstraZeneca até o dia 23 de outubro de 2021; e a quarta dose para imunossuprimidos graves acima de 18 anos, vacinados com a terceira dose até o dia 23 de outubro.

IMUNIZAÇÃO EM CRIANÇAS

Nesta quinta-feira, dia 24, entre 9h e meio-dia, será aplicada a primeira dose da Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos em geral, nos postos de saúde e no CMI.

Ainda no dia 24, no horário estendido das 17h às 20h, na Policlínica Manejo, na Clínica da Família e na USF Paraíso, serão aplicadas: a primeira dose da Coronovac em crianças de 6 a 11 anos; e a segunda dose da Coronavac em crianças de 9 a 11 anos, vacinadas com a primeira dose até o dia 27 de janeiro de 2022. Em ambas as etapas, as crianças imunossuprimidas não podem se vacinar com Coronavac.

Vale lembrar que é preciso ter intervalo de 15 dias com outras vacinas aplicadas em crianças.