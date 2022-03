Grupo de Convivência Girassol retorna ao CRAS Vila Rica/Tiradentes

Reencontro depois de afastamento na pandemia teve palestras, feira de artesanato e café da tarde

Depois de vários meses afastado, desde novembro de 2021, o Grupo de Convivência Girassol do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) Vila Rica/Tiradentes retornou nesta semana, numa reunião aberta no térreo da unidade. Os integrantes ouviram palestras, fizeram orações, participaram de um café da tarde e de uma exposição de artesanatos com a Associação de Mulheres Mariana Crioula, que tem 33 artesãs de diversos bairros de Volta Redonda.

A coordenadora do grupo que reúne pessoas que têm entre 50 e 80 anos, Vilma Pereira Marques Nogueira (75), administra o grupo desde a sua fundação em 8 de abril de 2010. Ela destacou que toda a estrutura necessária, como professores instrutores, lanche, transporte, passeios, oficinas, são oferecidos pela direção do CRAS por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) para o desempenho e lazer dos integrantes.

“Temos recebido apoio irrestrito para as nossas atividades. E para o retorno deste grupo, desejo que tenhamos comprometimento para continuarmos de onde paramos. Desejo força neste recomeço e que cada um de nós acredite que somos capazes. Que a nossa união seja suficiente para nos sentirmos bem, valorizados, e que sejamos cada vez mais unidos, mais fortes e felizes com deve ser uma família de girassóis, amando, respeitando e aceitando as diferenças”, afirmou Vilma, acrescentando que é importante a participação dos integrantes no lazer, nas rodas de brincadeiras, nas oficinas de canto, teatro, violão, nas comemorações dos aniversários.

“O objetivo principal é para que os usuários do CRAS, do grupo Girassol se sintam úteis para aprender e ensinar, trocando experiências com os companheiros”, justificou.

As reuniões do grupo acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 14h, na sede do CRAS. Nas palestras são convidadas pessoas que possam passar informações de interesse da Melhor Idade, citando o exemplo de temas ligados à saúde com um cardiologista, ou na questão alimentar com profissionais nutricionistas. Na parte religiosa, sempre o integrante mais idoso, Jose Antonio Palmeira, 75 anos, faz a leitura de uma passagem bíblica como reflexão. O ‘Pai Nosso’ é a oração que está sempre presente na abertura desses encontros.

A coordenadora sugeriu para a Smac que os 10 usuários mais antigos do grupo Girassol sejam homenageados com um Certificado de Participação no aniversário do Grupo de Convivência Girassol em abril, sugestão aceita pelo secretário da pasta, Munir Francisco.

A orientadora social do CRAS, Elizabete Teixeira, que atua no Serviço de Convivência, comentou o reencontro.

“Acredito que esta é a função do Serviço de Convivência do CRAS, atrair as pessoas para cá e oferecer alegria, lazer, oficinas, fazendo-as interagir e contar sempre com o apoio da população nas atividades com a melhor idade”, comparou.

Estreia de espaço para os artesãos

Durante o encontro, três artesãs da Associação de Mulheres Mariana Crioula: Fláben Ramos Oliveira (bordados em roupas), Rafaela Dib (artigos reciclados com CD’s) e Adriane Mara Lopes de Lana (dedoche em feltro e artesanato em geral) apresentaram os seus produtos no espaço do CRAS.

“Esta é a primeira da nossa exposição e esperamos fazer muitas outras nos espaços públicos que estão sendo abertos para a gente através da prefeitura, da Smac. Isso é muito importante para que possamos mostrar o nosso trabalho”, afirmou Adriane Lopes.

Elas assumiram que vão ensinar a arte profissionalizante aos usuários do CRAS. As três artesãs vão apresentar na próxima sexta-feira, 11 de março, das 13h às 16h, as oficinas gratuitas de artesanato para as pessoas interessadas, com abertura de 10 vagas para cada uma das três oficinas. As aulas serão no mesmo horário em três salas.

O CRAS funciona no segundo andar do prédio do Estação Cidadania, unidade que é gerida pelas secretarias municipais de Cultura, Esporte e Lazer e Ação Comunitária, na Rua 19, nº 135, bairro Vila Rica/Tiradentes. O telefone para contato é: 3339-4255. Fotos: divulgação/Secom/PMVR