Prefeitura de Volta Redonda inicia programa ‘Cidadania Animal’

Projeto faz parte do ‘RJ PET CASTRAÇÃO’ do governo do estado do Rio de Janeiro

A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, inicia nesta terça-feira, dia 22, o programa “Cidadania Animal”. O projeto visa fortalecer as políticas públicas em prol do bem-estar dos animais, a primeira etapa consiste na ampliação das castrações sendo parte do programa ‘RJ PET CASTRAÇÃO’. O procedimento cirúrgico contribui para o controle de natalidade e para diminuir a incidência de animais abandonados nas ruas. Além disso, também colabora para evitar diversas doenças em cães e gatos.

Animais provenientes de fiscalização de maus-tratos e de acumuladores acompanhados pela SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) serão os primeiros beneficiados com a iniciativa. Protetores independentes cadastrados na Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, da SMMA, também serão atendidos nesta fase inicial do programa.

A prefeitura junto ao Cirac – localizado em Porto Real – através do governo estadual irá oferecer gratuitamente a castração, o transporte desses animais, através de uma ambulância pet, até o local e a medicação para os cuidados pós-cirúrgico. Um dos objetivos iniciais do “Cidadania Animal” é atender a demanda reprimida de castrações no CCZ, atualmente. Entretanto, os serviços de castração na unidade continuam e acontecem paralelamente ao programa.

A coordenadora do departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da SMMA, Ana Andrade, explicou que a Coordenadoria já iniciou o contato com os acumuladores e também com os protetores cadastrados na secretaria. As primeiras castrações estão previstas para serem realizadas nesta terça, a expectativa é que cerca de 30 animais sejam atendidos por semana.

“O Cidadania Animal é o início de uma série de ações em benefícios aos animais. Nesse início, o programa vai contribuir para reforçar os atendimentos de castração no município, dando suporte ao CCZ. Já iniciamos a convocação dos animais de acumuladores e protetores, que já acompanhamos. A castração é importante para controlar ninhadas indesejadas e consequentemente o abandono desses animais nas ruas, o procedimento também ajuda a prevenir doenças aumento a expectativa de vida dos animais”, disse.

A coordenadora da Vigilância Ambiental e responsável pelo CZZ, Janaína Soledad, reforçou que a primeira fase do programa Cidadania Animal vai auxiliar a fila de espera para castrações no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

“Quando falamos de políticas públicas para os animais, a castração é um dos pontos mais importantes. Envolve ações tanto da secretaria de Meio Ambiente, no que tange o bem-estar animal, quanto da secretaria de Saúde em relação ao controle de zoonoses – doenças passíveis de transmissão entre pessoas e animais. Essa etapa do projeto vai ajudar a diminuir a demanda reprimida de castrações no CCZ, além de dar uma agilidade na fila de espera. É importante esclarecer que o trabalho de castração no CCZ continua e vai acontecer simultaneamente ao Cidadania Animal.

O vereador Renan Cury, ligado à causa em defesa dos animais, tem acompanhado de perto as ações em curso e os projetos que estão sendo planejados para a área.

“Vamos tentar ajudar em tudo que está sendo feito. Mesmo reconhecendo que temos muito que avançar, estamos vendo as coisas acontecerem e esse é um ótimo sinal de dias melhores”, disse o parlamentar.

‘RJ PET CASTRAÇÃO’

Além do programa “Cidadania Animal”, Volta Redonda também foi uma das cidades beneficiadas com o projeto ‘RJ PET Castração’ do governo do estado. Estão sendo atendidos cães e gatos, que tenham dono (guarda responsável) e também animais que vivem nas ruas por intermédio de protetores.

O projeto é custeado pelo governo do estado com a execução dos procedimentos em clínicas privadas credenciadas. Em Volta Redonda, quatro clínicas veterinárias estão cadastradas para realizarem o procedimento, sendo elas: Clínica Pacheco – no bairro Retiro, Seme VET– Conforto, Pet Show – Água Limpa e Provet – no Jardim Belvedere.

As vagas para castração são disponibilizadas de acordo com a capacidade de atendimento de cada clínica veterinária. Além da castração, os remédios do pós-cirúrgico estão incluídos e serão ofertadas sem custo ao usuário.

SAIBA COMO PARTICIPAR

Para ter acesso ao serviço, o dono (tutor) ou o protetor do animal têm que efetuar o cadastro para o procedimento através do site: https://rjpet.com.br/entrar

A medida atenderá um animal por CPF/mês. É necessário disponibilizar um e-mail para entrar no sistema e criar a conta. Durante o cadastro, o usuário poderá escolher o dia, horário e a clínica para a realização da castração.

No dia do procedimento, é necessário apresentar a xerox de identidade, CPF e comprovante de residência.

TERMOS DA CASTRAÇÃO:

O animal precisará residir no Estado do Rio de Janeiro;

O animal deverá ter no mínimo 6 meses de idade;

O animal deverá ter no máximo 7 anos de idade;

Animais braquicefálicos não poderão ser castrados;

O animal deverá ter o peso mínimo de 3 kg e máximo de 25kg;

O animal deve estar em jejum absoluto (água e comida) por um período de 12 horas antes da cirurgia;

Se possível, dê banho no animal um dia antes do procedimento;

O animal não pode ter sido vacinado com menos de 21 dias da data do procedimento; No dia da cirurgia, indicar ao veterinário caso o animal esteja fazendo uso de algum medicamento;

Fêmeas no cio, gestantes ou que estão amamentando não poderão ser castradas; Cães (machos e fêmeas) devem ser levados com guias e coleiras. Caso sejam agressivos, usar focinheira;

Cães e gatos devem ter os dois testículos no saco escrotal; O animal passará pela avaliação do veterinário antes da cirurgia, e caso ele julgue necessário, o animal não será castrado;

O responsável deverá levar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência no dia da cirurgia;

O responsável deverá permanecer na clínica veterinária durante todo o procedimento.