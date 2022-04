Lateral-direito Wellington Silva é contratado pelo Voltaço

Atleta chega por empréstimo até o final de 2022

O Volta Redonda anunciou nesta segunda-feira, dia 4, a contratação do lateral-direito Wellington Silva, de 34 anos, que disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Boavista e chega com contrato até o final de 2022.

O novo reforço tricolor já se apresentou ao clube, passou por exames médicos e foi integrado ao elenco tricolor que se prepara para a estreia na Série C.

Revelado pelo Grêmio, Wellington Silva já defendeu grandes clubes do futebol brasileiro, como o Flamengo, Fluminense, Internacional, Bahia, CSA-AL, Juventude e Remo-PA, dentre outros.

Na sua carreira, ele já conquistou a Copa Rio (2011), Campeonato Gaúcho (2014), Primeira Liga (2016), Copa do Nordeste (2017) e Copa Verde (2021).

Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz em acertar com o Voltaço, um time de tradição no Rio de Janeiro e no Brasil. A expectativa é muito boa. O elenco, mesmo com o revés no Carioca está disposto a mudar isso, fazendo uma boa Série C, ficando entre os oito primeiro colocados, respeitando sempre todas as equipe, e voltar para a elite do futebol carioca – destacou o novo lateral tricolor, que ainda mandou uma mensagem para a torcida tricolor.

Falar para a torcida que sou um cara motivado, sempre em busca de ser campeão, e estou junto com a família Voltaço para conquistarmos todos os objetivos no ano – afirmou.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a chegada de Wellington Silva.

É um jogador que dispensa comentários. Tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e, além de muita qualidade, chega com uma experiência que irá ajudar bastante na evolução da nossa equipe. Quero agradecer ao atleta, que entendeu a nossa realidade, acreditou no projeto e escolheu vir para o Volta Redonda. Que tenha muito sucesso e nos ajude na busca pelos nossos objetivos – afirmou.

Reapresentação

O elenco tricolor se reapresentou na manhã desta segunda-feira, iniciando a última semana de preparação antes da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro diante do Figueirense-SC, marcada para sábado, dia 9, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Na parte da manhã, os atletas realizaram um treinamento físico na academia do clube. Já no período da tarde, o elenco foi para o CT.

Foto e matéria: Volta Redonda FC