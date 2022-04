Chegou o dia da grande final e a dupla não poderia faltar para animar a grande festa de encerramento do Big Brothers Brasil 22. Estamos falando de Matheus e Kauan, que se apresentam na noite que define o vencedor da temporada. Nesta terça-feira, dia 26, o público conhece o grande vencedor da vigésima segunda, em uma noite muito aguardada pelos finalistas. Para celebrar o encerramento da casa mais vigiada do Brasil, ao lado dos irmãos sertanejos, acontece um verdadeiro festival de música que traz mais sete atrações para o palco do programa. Os shows acontecem com Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria, que farão apresentações exclusivas e cantarão em feats inéditos.

O ‘BBB 22’ tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Pantanal’, e domingos, após o ‘Fantástico’.