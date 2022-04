Além de idosos e profissionais de saúde, público-alvo da segunda etapa também começa a ser imunizado

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove o Dia D da Vacinação contra a Gripe e o Sarampo neste sábado, dia 30. Vale lembrar que a dose contra o Sarampo é recomendada para crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, e trabalhadores da área da saúde. Já a vacinação contra a gripe contempla idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde.

Para este Dia D, o município antecipou a vacinação do público-alvo da segunda etapa da campanha contra a gripe, que também começa a ser vacinado a partir desse sábado. A segunda etapa segue até o dia 3 de junho e contempla os seguintes grupos:

Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; Gestantes e puérperas; Trabalhadores da educação; Pessoas com comorbidades; Pessoas com Deficiência permanente; Agentes das forças de segurança e salvamento; das Forças Armadas; Caminhoneiros; Trabalhadores portuários; e Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

Todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) estarão abertas neste sábado, das 8h às 16h, e também os shoppings Sider e Park Sul, das 9h às 20h. A vacina da Covid-19 também estará sendo feita em todas as unidades nesse sábado, e pode ser aplicada simultaneamente à vacina do sarampo e à da gripe, se houver indicação, exceto para crianças de 5 a 11 anos.

A enfermeira da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene Paula de Souza, citou que o objetivo da vacinação contra a gripe é reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza.

“Nossa meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários para vacinação contra Influenza. Crianças, gestantes e puérperas devem atualizar a caderneta o quanto antes”, disse Milene.