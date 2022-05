Chuva provoca estragos em Piraí e Barra do Piraí

A cheia do Rio Piraí provocou o desabamento de três casas e uma passarela na manhã desta segunda-feira, no bairro Maracanã, em Barra do Piraí. No domingo, uma casa desabou também no bairro Vale Verde, em Piraí. Segundo a Defesa Civil, quatro moradores não ficaram feridos e foram levados para a casa de parentes.

Os moradores vão receber o aluguel social. Neste sábado o nível do Rio Piraí subiu aproximadamente seis metros o que provocou inundações em vários pontos na cidade de Piraí. A cobertura de um posto de combustível desabou. Vários bairros foram atingidos, como: Centro, Santo Antônio, Vale Verde, Country, Nova Esperança e Santanesia.