Suspeito é preso com dinheiro do tráfico em Barra Mansa

Um jovem de 24 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (4), no Centro de Barra Mansa, por associação ao tráfico de drogas e receptação. Com ele, policiais militares apreenderam R$ 900 em notas de menor valor e um telefone celular furtado.

Ainda segundo a PM, o preso seria chefe do tráfico no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa, e gerente do tráfico no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. Ao ser abordado, na Avenida Dario Aragão, o suspeito estava num Ford Ka em companhia de uma garota de 23 anos, que foi ouvida como testemunha e liberada.

Os PMs que efetuaram a prisão disseram já conhecer o rapaz que foi preso por seu envolvimento com o tráfico. Sobre o dinheiro fracionado, típico do tráfico de drogas, o preso não conseguiu explicar a origem, de acordo com os policiais. Além disso, no bolso dele foi encontrado um celular travado com mensagem de furto. Ele admitiu ter comprado o telefone por um valor muito abaixo do de mercado. O dono do aparelho foi localizado e confirmou o furto. (Foto: Polícia Militar) Foco Regional