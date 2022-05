Novo veículo que oferece diversos serviços à população reestreou nesta quinta, no Centro



Após o incêndio em dezembro de 2021, que levou às cinzas o veículo que a prefeitura de Queimados realizava diversas ações sociais, o governo municipal reestreou seu novo ônibus do CRAS Itinerante, mais amplo e com mais serviços. O evento de reinauguração aconteceu nesta quinta-feira (12), na Praça dos Eucaliptos, e atendeu cerca de 547 pessoas durante todo o dia.

A ação contou com a presença das secretarias de Assistência Social, Saúde e Urbanismo que prestaram diversos serviços à população como: isenções de documentos, vacinação antirrábica, influenza e COVID-19, auxílio Brasil, atendimento social, corte de cabelo, entre outros.

Presente ao longo do evento, o prefeito Glauco Kaizer demonstrou sua satisfação na entrega do novo ônibus: “É com imensa alegria que reinauguramos, hoje, essa ferramenta de extrema importância para nossa população e nossos servidores, pois, através do ônibus, podemos levar os serviços em diversos locais da cidade com maior comodidade, não só para quem recebe, como também para quem realiza o trabalho”, destacou o gestor.

Na próxima semana o ônibus do CRAS Itinerante volta a atender na cidade, quando estacionará na Praça Nossa Senhora da Conceição, no dia 18, também no Centro. Entre os serviços ofertados, também acontecerão ações alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual e Comercial de Crianças e Adolescentes. Na quinta-feira (19), o veículo retorna à Praça dos Eucaliptos, quando comemora o Dia Mundial da Saúde.

“Estive aqui conversando com o prefeito sobre a saúde mental e ele me atendeu super bem, prometendo cobrar uma resolução desse problema. Além disso, aproveitei para realizar a retirada da segunda via do meu documento com isenção”, destacou Nelzi Vieira, uma das muitas beneficiadas com a prestação dos serviços do CRAS Itinerante.

SERVIÇO:

Atualização cadastral e inclusão de novas famílias no Cadastro Único – 58

Orientações sobre programas sociais do governo federal – 174

Isenções para 2° via de documentos:

RG 142

Certidão de Nascimento 17

Certidão de Casamento 4

Certidão de Óbito 2

Habilitação para casamento 03

Atendimento jurídico – 26

Vale Social – 10

Vacinas para cães e gatos – 52

Vacina Influenza – 52

Atendimentos sobre terrenos – 07