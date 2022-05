Policiais militares do serviço reservado (P2) receberam uma denúncia na tarde de terça-feira, por volta das 16 horas, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Mutirão, no Beco do Val, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e fizeram um cerco. Foram detidos três suspeitos, dois de 20 e um que ainda não foi identificado. Foram apreendidos 632 pinos de cocaína, 230 pedras de crack, 40 dolas de maconha, 10 pedras de estasy, um rádio transmissor e R$ 121,00.