Pastas pretendem firmar convênio para troca de informações e de imagens de câmeras de monitoramento

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, recebeu nesta semana, a visita do secretário municipal de Segurança Pública de Angra dos Reis, o subtenente da Polícia Militar Douglas Barbosa, na sede da secretaria de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João.

Entre os assuntos tratados está a celebração de um convênio que prevê a cessão das imagens de monitoramento geradas pelas câmeras OCRs, responsáveis pelas leituras de placas dos veículos que circulam pelos dois municípios.

“Essa troca de informações vai contribuir para fechar o cerco quando for detectado algum veículo circulando entre as duas cidades, que tenha sido furtado/roubado ou que esteja em nome de uma pessoa que deve à Justiça, por exemplo,” explicou o secretário Luiz Henrique.

O objetivo maior é a integração da Região Sul Fluminense, para que os problemas sejam resolvidos utilizando o investimento que os municípios vêm fazendo na área de monitoramento.

“Vamos fomentar essa troca de informações e chegar mais rápido às soluções”, afirmou o secretário Douglas Barbosa.

Câmeras OCR

Os dois municípios possuem instalado o sistema de monitoramento Sentry, com as câmeras de leitura inteligente OCR (optical character recognition), que fazem a identificação de placas, cruzando as informações com o Ministério da Justiça e permitindo detectar se o veículo tem registro de roubo/furto, ou se o proprietário responde a algum processo ilícito.

A meta, em Volta Redonda, é que todos os estabelecimentos que tenham volume de veículos muito grande nos seus estacionamentos possam integrar o sistema, como shoppings, supermercados, hospitais, entre outros, aumentando ainda mais o alcance do monitoramento.

Fotos cedidas pela Semop.

Secom/PMVR