Incêndio atinge Hospital São Lucas, em Copacabana

Um princípio de incêndio ocorrido por volta das 9h10min, de quarta-feira, atingiu o Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo que começou na parte elétrica do gerador. As chamas atingiram parte da estrutura. Pacientes que estavam na unidade hospitalar afirmam que um apagão atingiu o local e depois chegou a informação de que o hospital particular precisava ser esvaziado.

Nota Hospital São Lucas

O Hospital São Lucas informa que, por volta das 09h10 min, de quarta-feira, a rouparia, que funciona em um prédio anexo, teve um princípio de incêndio, em premissa, iniciado em um gerador de energia.

O incêndio foi controlado por volta das 10 horas, pelo Corpo de Bombeiros. O pacientes, que foram evacuados começaram a retornar para o interior do hospital. Não houve vítimas. As causas e os impactos na operação estão sendo investigadas.