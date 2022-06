PRF divulga balanço da Operação Corpus Christi no Rio de Janeiro

APolícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro divulgou, na manhã desta segunda-feira, o balanço final dos resultados da Operação Corpus Christi 2022 no estado. A ação, acontecida entres os dias 15 e 19 de junho, foi marcada pelo aumento do esforço legal: durante os cinco dias da operação, cerca de 6688 veículos foram fiscalizados, número 83% maior do que a meta estabelecida pela instituição e quatro vezes maior do que o observado no ano anterior.

Como parte do esforço de fiscalização, 917 policiais rodoviários federais atuaram nas rodovias do estado, aumento de 25% no efetivo alocado em relação ao período passado. Através da priorização de pontos e horários estratégicos, onde há maior incidência de acidentes e criminalidade, foi possível obter redução de 50% na ocorrência de acidentes graves e de 7% em acidentes gerais, com destaque para zero fatalidades acontecidas durante o período.

Autuações

O aumento do número de fiscalizações gerou acréscimo em algumas autuações. 17 pessoas foram detidas e 205 veículos recolhidos durante a operação; aumentos de 55% e 81%, respectivamente, em relação ao período passado.

O número de autuados em testes de alcoolemia também observou acréscimo durante o feriadão. De 4160 testes realizados, valor 90% maior do que a meta estabelecida, 32 pessoas foram autuadas contra 19 no ano anterior.

As autuações por ultrapassagens não permitidas se mantiveram estáveis; contabilizando variação negativa de cerca de 3% em relação a 2021. Já o número de multas por falta de uso do capacete para motociclistas e não utilização do cinto de segurança obteve redução significativa: contabilizando diminuições de 32% e 13%, respectivamente. Infrações por não uso da cadeirinha aumentaram ainda em 76%, demonstrando necessidade de ações educativas nessa direção.

Ações educativas

Além do reforço na fiscalização e no policiamento, a Polícia Rodoviária Federal atuou em ações educativas nas rodovias. Ao longo de cinco dias, estima-se que cerca de 1200 pessoas foram atingidas em ações de comando educativo nas rodovias.