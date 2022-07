Geraldinho do Gelo oficializou na manhã deste domingo (31) a sua candidatura a deputado federal pelo União Brasil. A confirmação foi durante a convenção estadual do partido, que aconteceu no ExporMac, no Rio de Janeiro.

“É uma grande oportunidade estar num partido que nasceu grande. O União Brasil é uma legenda nova, com ideias novas que são compatíveis com os nossos princípios”, disse Geraldinho do Gelo, que se filiou à convite do presidente do União Brasil no estado do Rio, Waguinho de Belford Roxo.

Geraldinho não é um novato na política. Ele já disputou as eleições de 2018 como candidato ao Congresso Nacional e como candidato a vice-prefeito de Volta Redonda em 2020 na chapa “Juntos podemos mais”.

Quem é Geraldinho do Gelo

Casado há duas décadas e formado pela Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), Geraldinho tem 52 anos e é proprietário da Casa do Gelo e atua no mercado há mais de 30 anos. Ele também foi subprefeito do bairro Retiro, em Volta Redonda.

Caso eleito, Geraldinho do Gelo disse que o principal foco de seu mandado será a geração de emprego e renda.

— O emprego dá dignidade para as pessoas. É preciso gerar condições para que as pessoas trabalhem como os cursos profissionalizantes e parcerias entre empresas e poder público”.

— Vamos trazer recursos para todos os municípios da região de acordo com a necessidade de cada cidade — reforçou.