Voltaço empresta prata da casa Kauan Cristian ao Cruzeiro

Esquadrão de Aço mantém 100% dos direitos econômicos do atacante

A diretoria do Volta Redonda acertou nesta quinta-feira, dia 28, o empréstimo, até março de 2024, do prata da casa Kauan Cristian, de 19 anos, ao Cruzeiro-MG. O Esquadrão de Aço permanecerá com 100% dos direitos econômicos do atacante, que tem contrato com o Voltaço até 2025.

Na negociação, ficou firmado ainda que a equipe mineira terá uma opção de compra de uma parte dos direitos do atleta durante este período.

– A negociação serviu para reaproximar a diretoria do Volta Redonda com a nova gestão do Cruzeiro. Tanto que só foi possível após o clube mineiro reconhecer a parceria com um outro atleta, o zagueiro Pedro Franklin, e também a dívida pelo atleta Caio Rosa. Coisas que antes da SAF, o Cruzeiro não havia feito os reconhecimentos – explicou o vice-presidente do Volta Redonda, Flávio Horta Júnior, que ainda desejou boa sorte ao prata da casa.

– O Kauan vem fazendo uma grande temporada e temos certeza que irá evoluir bastante ainda, porque tem muito potencial. Desejamos muita sorte ao nosso prata da casa e estaremos sempre torcendo pelo seu sucesso – disse.

Nas categorias de base do Voltaço desde 2016, Kauan Cristian foi artilheiro do time no Campeonato Carioca sub-20 deste ano, com seis gols marcados. O prata da casa também incorpora o elenco profissional, sendo relacionado com frequência para diversos jogos e, inclusive, entrando em campo em uma oportunidade.