Um motorista, de 37 anos, capotou com o seu carro na manhã desta terça-feira, no km 418, da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), no distrito de Muriqui, em Mangaratiba.

O motorista sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido no local e liberado em seguida pelo Corpo de Bombeiros. (Foto: Redes sociais)