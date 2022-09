Zagueiro destaca importância da torcida em partida que pode garantir o acesso à Série B

“É um resultado que para muitos parece impossível, mas no futebol não existe isso”. Esta é a declaração do zagueiro do Volta Redonda, Thomas Kayck, sobre a missão tricolor para conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço precisa vencer o Botafogo-SP por três gols de diferença neste domingo, dia 25, às 17h, no estádio Raulino de Oliveira, e torcer para que o Mirassol-SP vença a Aparecidense-GO no outro jogo da chave.

– Será uma partida muito difícil, mas acredito no nosso grupo, vamos entrar em campo com o pensamento de impor o nosso ritmo de jogo, ir para cima do Botafogo e, se Deus quiser, conseguir este tão sonhado acesso à Série B – projetou Thomas Kayck.

Para contar com o apoio do seu torcedor, a diretoria tricolor preparou uma promoção de ingressos e todo o torcedor do Esquadrão de Aço que for ao estádio irá pagar R$ 10 (meia-entrada) para assistir ao jogo.

– Contamos com a presença de vocês, porque o apoio da nossa torcida é muito importante neste momento. Compareçam em peso ao Raulino de Oliveira e vamos juntos em busca do acesso – afirmou o zagueiro.

A venda de ingresso está sendo realizada nos seguintes pontos:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas no domingo, dia 25, a partir das 14h

Copa Rio

A Fferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) realizou na noite dessa quinta-feira, dia 22, os sorteios dos mandos das semifinais da Copa Rio 2022. As bolinhas da Portuguesa e do Volta Redonda foram selecionadas e, com isso, ambos serão os mandantes dos jogos de volta desta fase da competição contra Gonçalense e Americano, respectivamente.

A Fferj também definiu uma mudança nas datas dos confrontos. Confira:

Sábado (01/10):

Gonçalense/Petrópolis x Portuguesa, às 15 horas, no Atílio Marotti, em Petrópolis;

Americano x Volta Redonda, às 15 horas, no Ferreirão, em Cardoso Moreira;

Quarta (05/10)

Portuguesa x Gonçalense/Petrópolis, às 15 horas, no Luso Brasileiro;

Volta Redonda x Americano, às 19 horas, no Raulino de Oliveira.