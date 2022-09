Voltaço é derrotado pelo Botafogo-SP pela última rodada da Série C

Partida terminou 2 a 1 para os visitantes

O Volta Redonda foi derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo-SP neste domingo, dia 25, no estádio Raulino de Oliveira, encerrando a sua campanha na Série C do Campeonato Brasileiro de 2022. Pedrinho marcou o gol tricolor. Thiaguinho e João Diogo fizeram os gols da equipe paulista.

Agora, o Voltaço foca na Copa Rio, quando visita o Americano, sábado, dia 1, às 15h, no estádio Ferreirão, pela primeira partida da semifinal.

O jogo

O Botafogo-SP abriu o placar aos nove minutos de jogo com Thiaguinho. Com o gol adversário, o Volta Redonda passou a precisar de quatro gols para buscar o acesso e começou a pressionar em busca do gol, que quase veio aos 37 minutos. Luiz Paulo tabelou com Caio Vitor e cruzou para Igor Bolt cabecear com muito perigo.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda retornou pressionando ainda. Após cruzamento de Igor Bolt, Lelê cabeceou com perigo aos nove minutos. Já aos 35 e 37 minutos, Pedrinho e Luciano Naninho, respectivamente, pararam em Deivity.

Entretanto, foi o Botafogo-SP que marcou o segundo aos 42 minutos, com João Diogo. Aos 49 minutos, o Voltaço diminuiu com Pedrinho, mas não conseguiu evitar a derrota.Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 1×2 Botafogo-SP.

Campeonato Brasileiro Série C – 6° rodada

Volta Redonda 1×2 Botafogo-SP

(25/09/22 – estádio Raulino de Oliveira- 17h)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva (Henrique), Iran, Thomas Kayck (Luciano Naninho) e Luiz Paulo (Marcinho); Bruno Barra, Caio Vitor (Natan) e Matheus Alessandro; Igor Bolt (Gabriel), Pedrinho e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa.

Gol: Pedrinho (VRE); Thiaguinho e João Diogo (BFC)

Cartão amarelo: Igor Bolt

Público presente: 1.092 (792 pagante)

Renda: R$ 7.300,00

Foto: André Moreira/VRFC