Morre Eden Regina do setor de relacionamento da AAPVR

Morreu na manhã deste domingo, dia 25, Eden Regina Rodrigues de Brito, de 60 anos, funcionária do setor de Relacionamento com o Cliente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Eden estava na AAPVR há mais de 17 anos. Ela era casada e deixa dois filhos.

Eden estava internada no Hospital da Unimed e faleceu por volta das 8h25min, deste domingo. O corpo está sendo velado no Cemitério Portal da Saudade e o sepultamento está marcado para às 10 horas desta segunda-feira. A direção da AAPVR emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da colaboradora.

OBS: O horário do sepultamento foi alterado de 11 para às 10 horas.

NOTA DE PESAR

É com muita tristeza que a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda comunica o falecimento de nossa companheira Eden Regina Porto Rodrigues de Brito, ocorrido neste domingo, aos 60 anos. Eden trabalhava há mais de 17 anos na AAP-VR, no Setor de Relacionamento com o Cliente, com muita dedicação e querida por todos. Fazia aula de canto e adorava cantar.

Eden era casada e deixa dois filhos, Andréia e Flávio, e um neto. A amizade é uma flor que embeleza as nossas vidas. A sua amizade embelezou as nossas!

O velório da nossa companheira Eden será realizado a partir das 14h30 no Portal da Saudade e o sepultamento ocorrerá amanhã, segunda-feira, às 10 horas.