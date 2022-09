Técnico tricolor lamenta gol sofrido no início da partida diante do Botafogo-SP

O Volta Redonda lutou até a última rodada pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, mas acabou derrotado pelo Botafogo-SP por 2 a 1 nesse domingo, dia 25, no Raulino de Oliveira, encerrando a sua participação na Série C.

Apesar do revés, o comandante do Voltaço, Rogério Corrêa, analisou como positiva a campanha tricolor na competição.

– A pessoa que falar que não foi boa, está sendo muito hipócrita ao meu pensar, levando em conta a tamanha diferença de investimento nosso para as outras equipes. Além disso, tivemos ainda o grande dificultador que foi jogar, simultaneamente, a A2 do Campeonato Carioca, o que causou um desgaste físico e mental incrível. E são coisas que não tem como você falar que tem que ir, porque tem os estresses pessoais e isso tudo é muito ruim para uma equipe. Mas, no balanço geral foi uma campanha muito boa. Os jogadores que permaneceram até o final corresponderam, lutaram e honraram o nome da instituição que eles estão representando e tenho muito orgulho deles – analisou.

Já sobre a derrota para o Botafogo-SP, o técnico tricolor lamentou o gol sofrido nos primeiros minutos da partida.

– O time do Botafogo é muito bom. É uma equipe muito forte fisicamente. Eles fecham todos os setores com muita força, atacam e defendem em bloco muito compacto, além de ter um elenco muito qualificado tecnicamente. Tínhamos ainda a necessidade de fazer três gols, fomos para cima deles, mas aí esbarramos em uma situação de tomar um gol ali fora dos padrões. Aí pesa a parte mental de, ao invés de três, precisarmos fazer quatro. Com isso, começamos a querer acelerar o jogo, fazer coisas mais difíceis para tentar recuperar e aí acaba dificultando mais ainda. Então, foi muito complicado aquele gol ali no início – ressaltou.

A temporada tricolor ainda não terminou. O Esquadrão de Aço foca agora na Copa Rio, onde irá enfrentar o Americano neste sábado, dia 1, às 15h, no estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira.

– Não tem outro jeito a não ser ir buscar este título da Copa Rio. Como falei com eles, temos que lutar nesta semifinal para que a gente chegue na final e lute pelo título da Copa Rio, porque acho que vai coroar muito este elenco e este semestre do clube, onde devolvemos o time para a Série A do Carioca, brigamos até o último jogo pelo acesso na Série C e, cado título, vamos conseguir a vaga na Copa do Brasil e mais um troféu para a história do Volta Redonda – afirmou Rogério Corrêa.