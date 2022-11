Uma opção para assistir em família, o espetáculo reúne clássicos da carreira de Milton Nascimento com arranjos pensados para as novas gerações

A 12ª edição do programa Diversão em Cena segue a temporada de 2022 com apresentação do espetáculo infantil “Bituca – Milton Nascimento para Crianças” em Resende e Barra Mansa. O espetáculo se apresenta no dia 04 de novembro (sexta-feira), às 19h, na Fazenda da Posse, em Barra Mansa e no dia 05 de novembro (sábado), às 18h, no Parque das Águas, em Resende. A apresentação é gratuita e com classificação livre.

A peça conta a história do pequeno Milton que, ao ficar órfão aos 2 anos de idade, é adotado pelos patrões de sua avó. Chegando a Minas Gerais, o menino precisa lidar com o preconceito da sociedade por seu negro e ter pais brancos. “O musical é um tributo ao Milton Nascimento, então nos inspiramos em passagens da vida dele, mas também criamos momentos ficcionais para debater temas como adoção, bullying e preconceito racial de maneira lúdica”, explica o diretor Diego Morais. Na direção musical de Guilherme Borges, grandes sucessos de Milton Nascimento como “Coração de estudante”, “Travessia”, “Canção da América”, “Canção do sal”, “Um índio”, “Quem sabe isso quer dizer amor” e “Maria Maria” transportam o espectador para esse universo todo especial do músico, que passa pelas belezas de Minas Gerais, rezadeiras, relicários e movimento barroco.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo “Bituca – Milton Nascimento para Crianças” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Sobre a Fundação ArcelorMittal – Criada em 1988, a Fundação ArcelorMittal atua com o propósito de transformar a vida das pessoas de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos. A Fundação atua em três eixos prioritários: Educação, Cultura e Esporte.

Na área de Cultura, a Fundação atua principalmente no campo da formação e de democratização do acesso às artes. Em 33 anos de atuação, mais de 10 milhões de pessoas foram atendidas pelas iniciativas promovidas pela Fundação ArcelorMittal. Saiba mais em: www.famb.org.br

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

“Bituca – Milton Nascimento para Crianças”

Data em Barra Mansa: 04 de novembro (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Fazenda da Posse – Barra Mansa RJ

Data em Resende: 05 de novembro (sábado)

Horário: 18h

Local: Parque das Águas, Resende – RJ, 27510-080

Classificação: Livre

Preço: Gratuito

FICHA TÉCNICA

Direção: Diego Morais

Direção Musical: Guilherme Borges

Texto: Pedro Henrique Lopes

Elenco: Udylê Procópio, Erika Riba, Aline Carrocino, Anna Paula Black, Gabi Porto e Rodrigo Salvadoretti

Cenário e figurinos: Clívia Cohen

Iluminação: Carlos Lafert

Visagismo: Vitor Martinez