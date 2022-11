Lula conversa com o presidente dos Estados Unidos

Na tarde desta segunda-feira, o presidente eleito conversou com Joe Biden sobre democracia, meio ambiente e cooperação entre os dois países

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na tarde desta segunda-feira (31/10). Na conversa que durou 20 minutos, os dois presidentes trataram de temas essenciais, como a importância da democracia, da preservação do meio ambiente e sobre com ampliar a cooperação entre os dois países.

Na noite de domingo, após o resultado das eleições e a divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente norte-americano já havia parabenizado Lula pela vitória, por meio das redes sociais. No Twitter oficial, o presidente escreveu: “Envio os parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória em uma eleição livre, justa e digna de confiança. Espero que possamos trabalhar juntos e manter a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos que virão pela frente”.