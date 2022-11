Hospital São João Batista completa um ano de trabalho de estomaterapia

Iniciativa atendeu mais de 330 pacientes com lesões na pele

O Hospital São João Batista (HSJB) completou um ano do projeto de estomaterapia, que atende pacientes com demandas para o cuidado de lesões de diversas etiologias como: lesões por pressão, ostomias (traqueostomia, colostomia, ileostomia, pleurotomias), feridas (agudas e crônicas), fístulas, drenos, cateteres e incontinências (anal e urinária). A iniciativa já atendeu mais de 330 pacientes desde outubro de 2021 até o momento.

Com base no perfil dos usuários do hospital foi evidenciada a importância de se iniciar o trabalho desenvolvido pela especialidade da estomaterapia, dando início em outubro de 2021, com uma proposta de trabalhar de forma terapêutica, como também educacional, dos colaboradores, pacientes e acompanhantes.

A gerente de enfermagem do HSJB, Glauciléia de Souza Arbach, destacou a importância da iniciativa. “Esse projeto de estomaterapia ativa no HSJB teve como objetivo ampliar os conhecimentos da equipe de enfermagem como um todo, através das capacitações a beira leito, orientações aos familiares e, principalmente, prestar assistência de qualidade. Neste mês de aniversário do projeto, os dados mostram o sucesso e o trabalho da equipe, na busca contínua da reabilitação do paciente e, consequentemente, sua desospitalização de forma segura”, reforçou Glauciléia.

Também foi realizado um treinamento de estomaterapia com a equipe de todas as unidades setoriais, com o objetivo de proporcionar uma educação continuada sobre cuidados com a prevenção de lesões por pressão, cuidados com a pele e condutas para realização de curativos.

*O projeto*

A enfermeira estomaterapeuta é a profissional responsável por realizar e avaliar o paciente, definir conduta relacionada aos curativos e outros procedimentos que envolvem as lesões de pele, não apenas de forma terapêutica ou de reabilitação, mas também de forma preventiva.

Uma das enfermeiras que trabalham na área, Nara do Carmo Oliveira, explicou como funciona o trabalho. “No hospital é solicitado o parecer pelo profissional de saúde, médico ou enfermeiro do setor e a partir deste parecer, é avaliado o paciente como um todo, sua ferida e prevenções com o cuidado com a pele. Após a avaliação, o paciente segue em acompanhamento com a equipe de estomaterapia. Quando ocorre alta hospitalar, é agendado pela equipe de enfermagem o ambulatório para o paciente dar continuidade no acompanhamento via ambulatorial”, disse Nara.

O paciente Carlos Rodrigo dos Santos Paulino elogiou o trabalho realizado e agradeceu a equipe pela atenção. “Tive que ficar internado no hospital e fui atendido por uma equipe de estomaterapeutas, fizeram um trabalho muito bom de reabilitação e curativos. Tive uma ótima recuperação de pele, se não fosse elas, não teria melhorado meus curativos, já estava sofrendo há mais de um ano. Com esse tratamento tive muitas melhoras, elas cuidaram muito bem de mim, agradeço demais”, finalizou Carlos.

Atualmente a equipe de estomaterapia do hospital é composta por duas enfermeiras especializadas, Carolina Leal Sacramento e Nara do Carmo Lima de Oliveira, atuando em todas as unidades hospitalares e com atendimento ambulatorial, através do regresso dos pacientes com condições de alta.

Fotos de divulgação.

Secom/PMVR