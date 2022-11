De 21 a 25 de novembro haverá distribuição de brindes e lanches diferenciados; coleta funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h

Em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro, o Hemonúcleo de Resende prepara a Semana Nacional do Doador de Sangue com uma programação especial para os doadores de sangue. A iniciativa será de 21 a 25 de novembro.

Durante toda a semana, a equipe do Hemonúcleo irá distribuir diversos brindes, lanche diferenciado e o banco de sangue estará ornamentado, com o objetivo de sensibilizar a população e ampliar o número de doadores no município.

-Preparamos uma semana diferenciada para que a gente consiga atrair novos doadores, além de homenagear e reconhecer aqueles que já reservam um tempo para doar sangue. A data é significativa e lembra a importância da solidariedade. É bom lembrar que o volume de sangue doado, cerca de 450ml, é reposto pelo organismo em apenas 24h. Além disso, o material utilizado na coleta é descartável, não há qualquer risco aos voluntários – destaca a coordenadora do Hemonúcleo, Maria Fernanda Aguiar.

Para doar sangue, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e não ter doenças graves. Além de não estar em jejum e deve estar em bom estado de saúde. No caso de jovens de 16 e 17 anos, a doação só pode ser feita com autorização do responsável. Já os doadores com mais de 60 anos é necessário que esta não seja sua primeira doação.

A coordenadora do Hemonúcleo ainda reforça que os voluntários devem agendar a sua doação pelo telefone: (24)3381-4834 e no dia basta levar um documento oficial com foto.

O Hemonúcleo fica em anexo ao Hospital Municipal de Emergência, localizado na Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco. As doações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. Vale destacar que o Hemonúcleo atende os hospitais dos municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis.

Confira como está o estoque de sangue:

De acordo com o atual levantamento da coordenação do Hemonúcleo, o estoque de sangue apresenta os seguintes níveis: A+ crítico; O+ crítico; e O- crítico; já A- estável; B+ estável; B- estável; AB+ estável; e AB- estável.