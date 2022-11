De acordo com o balanço os oito tipos sanguíneos estão em estado crítico; até o dia 25 acontece a Semana Nacional do Doador de Sangue com distribuição de brindes

O Hemonúcleo de Resende está em alerta pelo baixo estoque de bolsas de sangue em todos os tipos sanguíneos. O serviço chama a atenção para doação de sangue devido aos níveis críticos no estoque, que atende os hospitais das cidades de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis.

De acordo com os dados da unidade do último dia 21, o estoque está com: A+ e A- críticos; B+ e B- críticos; AB+ e AB- críticos; O+ e O- críticos. Todos os tipos sanguíneos precisam de doações com urgência.

Vale lembrar que esta semana, de 21 a 25 de novembro, é voltada à campanha da Semana Nacional do Doador de Sangue e também à Copa do Mundo 2022. O Hemonúcleo preparou uma programação especial com distribuição de brindes, lanches diferenciados e o banco de sangue está ornamentado.

-Estamos em um momento crítico, com os tipos sanguíneos em baixa no estoque e precisamos da mobilização da população para reverter esse cenário. E aproveitamos a Semana do Doador de Sangue para incentivar a solidariedade, pois é um gesto que salva vidas e que todos nós podemos precisar a qualquer momento – disse a diretora do Hemonúcleo de Resende, Maria Fernanda Aguiar.

Para doar sangue, o munícipe deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e não ter doenças graves. No caso de jovens de 16 e 17 anos, a doação só pode ser feita mediante autorização do responsável legal. A autorização para menores de idade está disponível no site da Prefeitura de Resende. Já os doadores com mais de 60 anos é necessário que esta não seja sua primeira doação.

Os voluntários poderão agendar a doação de sangue pelo telefone: (24)3381-4834 para agilizar o atendimento. No dia da doação basta levar um documento oficial com foto, não estar em jejum e estar em boas condições de saúde.

O Hemonúcleo fica em anexo ao Hospital Municipal de Emergência, localizado na Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco. As doações são feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.