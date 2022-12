Apresentações serão nos dias 6, 7, 10, 13 e 14 de dezembro, no Porão das Artes

A Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna encerra seu ano letivo de 2022 com apresentações de teatro, música e dança, em dezembro. A escola é mantida pela Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda. As apresentações serão nos dias 6, 7, 10, 13 e 14 de dezembro, no Porão das Artes, localizado na parte térrea do Museu de Arte Moderna de Resende. A entrada é gratuita.

Todas as peças e shows têm como protagonistas os estudantes da Escola das Artes. A primeira apresentação será no dia 6 com a peça teatral “O Namorador”, um clássico do teatro brasileiro assinado por Martins Penna. Os alunos de teatro da professora Fernanda Simões se apresentam às 19h. A classificação indicativa é livre. Já no dia 10, também às 19h, será a encenação “Hoje é Dia de Rock”, do dramaturgo José Vicente, feita também pelos alunos da professora Fernanda Simões. Desta, a classificação indicativa é de 14 anos.

Já na quarta-feira, dia 7, às 19h, a programação será com as apresentações de alunos que se dedicaram durante todo o ano de 2022 às aulas de dança de salão e danças urbanas, ambas ministradas pelo professor Cléverson Mariano.

No dia 13, às 18h, os pequenos estudantes dos cursos de musicalização infantil, teclado, violão e coral irão mostrar seus talentos. São meninos e meninas de 5 a 12 anos que se dedicaram durante todo 2022 para fazer uma apresentação inesquecível. E o último dia de apresentações da Escola das Artes será em 14 de dezembro, às 18h, com as participações de adolescentes e adultos dos cursos de violão, baixo, guitarra, teclado, violino e técnica vocal. Ambas turmas de música são ministradas pelos professores Alan Pierre, Lígia Soares, Beto Olliveira, André Storte, Wyllis Neto, Chuck Bones e Sheila Lima.

-As apresentações de fim de ano da Escola das Artes é uma forma de mostrar os resultados conquistados pelos nossos alunos durante o ano. Além disso, os alunos colocam em prática tudo o que aprenderam e se apresentam para os familiares orgulhosos e uma plateia. A administração municipal realiza cursos de música e danças gratuitos visando promover a cultura e descobrir novos talentos do município – disse o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.