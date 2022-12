Lula anuncia primeiros nomes de seu ministério

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã desta sexta-feira (9), em Brasília, os primeiros cinco nomes de seu ministério. Todos já vinham sendo considerados como certos para ocupar as respectivas pastas que vão comandar.

No Ministério da Fazenda foi confirmado o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT); o Ministério da Defesa será comandado por José Múcio Monteiro, ex-integrante do Tribunal de Contas da União (TCU); O Ministério da Justiça ficará com o ex-governador e senador eleito do Maranhão, Flávio Dino (PSB); A Casa Civil terá como ministro o atual governador da Bahia, Rui Costa (PT), que encerra o mandato no dia 31 próximo, e o Ministério das Relações Exteriores será chefiado por Mauro Vieira, ex-chanceler no governo de Dilma Rousseff.

O Ministério da Fazenda será desmembrado, com a recriação dos ministérios do Planejamento e da Indústria e Comércio Exterior.

Haddad tem 59 anos e assumirá o Ministério da Fazenda com a expectativa de promover crescimento econômico, gerar empregos e anunciar uma política fiscal no médio e longo prazos que sinalize equilíbrio das contas públicas.

Ele é advogado, professor de ciência política, mestre em Economia e doutor em Filosofia. Haddaf foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, durante os governos Lula e Dilma. Deixou o cargo para concorrer e vencer a disputa pela prefeitura de São Paulo em 2012.

Quatro anos depois, não conseguiu se reeleger e perdeu a eleição ainda no primeiro turno. Foi candidato à Presidência da República em 2018, quando Lula estava preso e não pôde concorrer, sendo derrotado por Jair Bolsonaro no segundo turno. (Foto: Agência Brasil)