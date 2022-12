Homem em liberdade condicional é preso por tráfico em Resende

Um homem de 31 anos, que estava com o benefício do regime semiaberto, foi preso por tráfico de drogas, no final da tarde da sexta-feira (16), em Resende. O flagrante foi na Rua E do bairro Jardim Alegria. Com ele foram apreendidos 72 pinos de cocaína, duas embalagens de maconha, dois trituradores e R$ 21,50.

De acordo com a Polícia Militar, ele foi alvo de uma denúncia de que teria arma e drogas em sua residência. Quando os agentes chegaram ao endereço, viram o suspeito correr da sacada para os fundos da residência, atirando uma bolsa pequena, onde estava o material apreendido, na casa do vizinho.

Após a prisão do homem, a mãe dele autorizou uma revista na casa e nada mais foi encontrado. (Foto: Polícia Militar)

Foco Regional