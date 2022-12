Policiai Militar prende suspeitos de assalto no Centro de Três Rios

Policiais militares prenderam, na madrugada deste sábado, dia 17, um homem de 27 anos que roubou o celular de uma menina de 11 anos, no Centro de Três Rios.

Uma jovem de 25 anos, que adquiriu dele um celular roubado da vítima, também foi presa por receptação. Ela passou mal e precisou ser levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Com o preso, os agentes apreenderam um simulacro de arma, 18 pedras de crack e R$ 29 em espécie.

Assim que tomou conhecimento do assalto, a Polícia Militar iniciou buscas e encontrou o suspeito na Rua do Contorno, também no Centro. Ao confessar o crime, ele informou já havia vendido para a jovem, por R$ 100, o iPhone levado da menina. A receptadora foi encontrada com o aparelho, que, ao fim da ocorrência policial, foi devolvido à vítima.

Ainda de acordo com a PM, a bicicleta que o suspeito usou para cometer o crime, onde estava o crack, também foi encontrada, além da imitação de arma, que estava escondida em uma árvore.

Na delegacia de Três Rios, o homem foi autuado por roubo e tráfico de drogas. A jovem vai responder por receptação. (Foto: Polícia Militar)