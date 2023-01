Sider Shopping tem música ao vivo todos os domingos

Para começar 2023 da melhor forma possível, o Sider Mais Música está voltando para animar os domingos de janeiro na Praça de Alimentação do Sider Shopping.

A programação começa no dia 08/01, com a dupla Luís Gustavo e Gabriel cantando os sucessos do sertanejo. Já no dia 15/01, o som fica por conta da cantora Milena Telhado, que toca o melhor da MPB e, para encerrar o mês, no dia 22/01 o show é da Gabi Cantto com o melhor do pop.

O Sider Mais Música dá espaço para artistas locais já consagrados ou novos talentos e é a pedida ideal para quem quer curtir uma tarde tranquila. Além do ótimo repertório, o público pode desfrutar das opções gastronômicas em um ambiente acolhedor e seguro para compartilhar bons momentos com que se ama. O evento acontece aos domingos, das 17h às 20h, na Praça de Alimentação do Sider Shopping, com entrada gratuita e classificação livre.