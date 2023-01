Representante de uma geração vitoriosa do futebol barramansense nas décadas de 1960 e 1970, o meia-esquerda Luiz Carlos Alves – o Luizinho Canarinho – concedeu uma entrevista ao canal do Youtube do repórter Gino Lopes, oportunidade em que o craque relembrou muitas histórias de quando atuou pelo Barra Mansa Futebol Clube e pela Associação Atlética Barbará, equipes por onde Luizinho conquistou vários títulos regionais e estaduais.

Luizinho falou um pouco sobre o time do Barra Mansa campeão invicto da Copa Vale do Paraíba de 1965:

“O Barra Mansa de 1965 era um time que treinava de terça a sexta-feira para jogar no domingo. No Campeonato do Vale do Paraíba era assim: segunda-feira descansava e sábado concentrava. Tinha Resende, Valenciano, Royal, Central e outros times da região. Quando começava o treino de terça-feira e acendia o refletor, parecia que era jogo. O treino parecia jogo.”

Sobre a rivalidade das equipes de Barra Mansa e Barra do Piraí, Luizinho teceu o seguinte comentário:

“Na Copa Vale Paraíba de 1965, Barra Mansa x Royal era sempre de casa cheia. Arquibancada cheia e todo mundo torcendo. Tinha Barra Mansa x Central, Barra Mansa x Royal. E dava prazer de jogar nessa época, porque era muito competitivo e com jogadores muito bons de bola, tanto no Central, no Royal, no Barra Mansa e no Barbará. Falar desses quatro times é brincadeira.”

Luizinho falou sobre a sensação de jogar no Maracanã diante de mais de 120 mil pessoas, quando foi campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães pelo Barbará:

“Em 1970, nós fomos campeões. A preliminar foi Barbará e Bonsucesso, no Maracanã, do jogo Botafogo e Atlético-MG. Ganhamos de 1 a 0 e, no segundo tempo, já se olhava para a arquibancada do Maracanã e via mais ou menos umas 120 mil pessoas. Tinha a geral e as pessoas vibravam com aquela emoção e era um espetáculo. Jogar no Maracanã é uma coisa que você não vai esquecer nunca. Todos que vão jogar no Maracanã sentem uma vibração, uma emoção de estar ali.”

Para acompanhar a entrevista completa que o Gino Lopes realizou com o craque Luizinho Canarinho, basta acessar o seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=Iu_nBeODJBQ

Ficha-técnica de Luizinho:

Nascido em 30/4/1947 em Barra Mansa, Luiz Carlos Alves (Luizinho) foi um jogador de destaque do Barra Mansa na década de 1960, atuando como ponta-esquerda ou meia-esquerda. O atleta participou da equipe campeã invicta da Copa Vale do Paraíba de 1965. Luizinho tem passagens por Atlético-MG (1966-1967) e, ainda, AA Barbará (1967-1974), por onde foi campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães (1970) e bicampeão do Campeonato Fluminense (1972-1973).