Material estava acondicionado de forma inadequada e vazou em vias públicas da cidade Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa apreenderam na tarde desta quinta-feira (12), um caminhão que transportava, de maneira inadequada, terra proveniente do deslizamento da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 276, na Vila Ursulino. Informações preliminares dão conta que o material estava sendo conduzido para a área de ‘bota-fora’ da concessionária que opera a rodovia, localizado no bairro Cotiara. Mas, devido às condições irregulares, uma quantidade significativa vazou na Estrada Governador Chagas Freitas e Avenida Três de Outubro.

O problema, segundo o gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Felipe Rodrigues, durante a abordagem foi verificado que a tampa traseira da caçamba do caminhão não estava adequadamente vedada. “Também não foi utilizada a lona para proteção de vazamento durante o transporte, contrariando a NBR 13221 e o artigo 62, V, do Decreto 6.514 de 2008. Existe ainda a agravante de que o veículo estava em mau estado de conservação e com licenciamento vencido desde 2018”.

Após as constatações foram aplicadas as sanções administrativas com notificação da empresa que presta serviços à concessionária para a limpeza das vias públicas, aplicação de multa com valor que pode variar entre R$5 mil e R $50 milhões e apreensão do caminhão para o Parque da Cidade.

A liberação do veículo está condicionada ao cumprimento da notificação e à regularização do seu licenciamento.

Fotos: Divulgação