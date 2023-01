Morador de Volta Redonda morre afogado em rio de Pereira Barreto

Marcelo da Silva Pinto, de 32 anos, morador de Volta Redonda, morreu afogado na última terça-feira, dia 26, na cidade de Pereira Barreto, localizada a 620 km da capital de São Paulo.

Ele pescava com parentes, entre eles, o pai, no Rio Tietê, quando o barco em que estava virou e afundou. O corpo de Marcelo, que morava no Jardim Belvedere, foi encontrado por mergulhadores dos bombeiros na manhã desta quinta-feira, dia 26.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e chegou ao Portal da Saudade para o sepultamento. Marcelo estava hospedado numa pousada da cidade, de férias, e fazia pesca esportiva.

Com base em informações dos bombeiros, a imprensa local noticiou que Marcelo, que trabalhava em São Paulo, pode também ter sido atingido pela hélice da embarcação, pois seu colete foi encontrado destroçado.