Sider Shopping recebe exposição fotográfica

Exposição fotográfica no Sider Shopping

O Sider Shopping, em parceria com o fotógrafo César Coni, realiza a exposição fotográfica Olhares do Cotidiano, a primeira mostra a ser realizada no espaço Arte na Loja, local especialmente criado para divulgar o trabalho de artistas da região Sul Fluminense.

Os 36 registros que estarão expostos fazem parte do acervo criado pelo fotógrafo, natural de São Paulo e morador de Volta Redonda. César transitou por muitas áreas da fotografia, hoje atua como professor e editor de imagens e viu em sua profissão uma chance de dar voz a histórias inspiradoras. “O projeto Olhares do Cotidiano surgiu através de uma inspiração da constante busca de um significado para a minha fotografia. O projeto tem vários objetivos e o principal é dar voz aos invisíveis e fazer com que cada um de nós tenha um olhar mais carinhoso com o próximo. Na correria do dia a dia acabamos não percebendo as pessoas e essa ausência de percepção faz com que percamos muitas oportunidades de aprender com o próximo. Eu acredito que todo mundo tenha algo para ensinar e aprender, e esse projeto pode ser um convite para você sair um pouco de si e olhar mais para o outro”, explicou o fotógrafo, César Coni, responsável pela primeira exposição Olhares do Cotidiano.

O Espaço Cultural Colaborativo Arte na Loja está situado no 2º piso do Sider Shopping, e a proposta do projeto é receber periodicamente, de forma gratuita, exposições assinadas por artistas da região, apoiando assim a cultura local. A exposição Olhares do Cotidiano por César Coni pode ser visitada até o dia 16/03, é aberta ao público, com entrada gratuita e classificação livre.

Olhares do Cotidiano por César Coni

Exposição fotográfica

Data: 06/02 a 16/03

Horário: segunda a sábado 9h às 21h

domingo: 14h às 21h

Local: Sider Shopping, 2º piso – Espaço Cultural Colaborativo Arte na loja

A exposição é aberta ao público

Entrada gratuita

Classificação livre

Horário de funcionamento do Sider Shopping no período do Carnaval:

Sábado 18/02 – Lojas e quiosques: 9h até 21h / Alimentação e lazer: 10h até 22h

Domingo 19/02 – Lojas e quiosques: 14h até 20h / Alimentação e lazer: 11h até 22h

Segunda-feira 20/02 – Lojas e quiosques: 14h até 20h / Alimentação e lazer: 11h até 22h

Terça-feira 21/02 – Lojas e quiosques: 14h até 20h (facultativo) / Alimentação e lazer: 11h até 22h

Quarta-feira 22/02 – Lojas e quiosques: 9h até 21h / Alimentação e lazer: 10h até 22h