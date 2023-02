Volta Redonda conhece seu adversário na Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2023 teve seu pontapé inicial nesta quarta-feira (08), quando aconteceu o sorteio dos confrontos da primeira fase e o chaveamento para as partidas das rodadas seguintes realizado pela CBF. O Volta Redonda vai estrear na competição diante do Falcon, de Sergipe.

O confronto será disputado com mando de campo da equipe sergipana e com o Voltaço tendo a vantagem do empate para avançar na competição, já que está melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes. A data da partida ainda será definida pela CBF.

Na segunda fase, o vencedor do confronto entre Falcon-SE x Volta Redonda vai enfrentar quem avançar no duelo entre Atlético-BA x Atlético-GO.