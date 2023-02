Pré-Carnaval de Volta Redonda, aquece a economia local

O tão esperado período do Carnaval está chegando e por conta dele diversos eventos para deixar os foliões no clima da tradicional festa popular já estão sendo realizados.

Em Volta Redonda, a Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel Sul Fluminense – está apoiando a realização do maior evento pré-carnavalesco da região – o Pré-Folia Volta Redonda, que é realizado pelo governo municipal local.

Este evento ajuda a movimentar a economia do município e conta com programação extensa, com apresentações de artistas da cidade e da região; e que terá como um dos seus pontos altos a realização de shows musicais, que será realizado nos dias 10(sexta), 11(sábado) no espaço de eventos da Ilha São João.

Será uma festa bem ao estilo do carnaval, idealizada para todos se divertirem, democrática e que terá entrada gratuita, área de alimentação, entretenimento para as crianças, e estrutura de segurança privada, com o apoio da SEMOP – Secretaria Municipal de Ordem Pública e do 28. Batalhão de Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com José Fardim, Presidente da Abrasel Sul Fluminense – o Pré-Folia VR acontece em um momento importante para o setor econômico local, especialmente o de alimentação fora do lar e eventos, que muito sofreram com a pandemia do Covid-19 e que dá claros sinais de recuperação da sua força.

– O Pré-Folia Volta Redonda é uma festa da cidade, realizada pelo

governo municipal, com o apoio da Abrasel. É um evento muito especial, que no próximo final de semana será celebrado em um local onde a população de Volta Redonda está acostumada a se divertir, que é a Ilha São João. Depois de alguns anos tão conturbados por conta da pandemia do Covid-19, felizmente podemos voltar a realizar com total segurança, um evento aberto e grandioso como este, que terá apresentações de artistas locais, onde também serão geradas atividades profissionais e de renda, afirmou o presidente da Abrasel.

Fardim reiterou que a direção Abrasel Sul Fluminense se sente honrada em apoiar o evento que estimula a economia, alegria e a confraternização entre as pessoas e convidou a população de Volta Redonda e das demais cidades da região para ir ao Pré-Folia Volta Redonda.

– É uma satisfação imensa para nós da Abrasel Sul Fluminense apoiarmos este evento que fortalece a economia, valoriza a cultura local e levará alegria as pessoas. Em nome da Abrasel eu convido você que mora em Volta Redonda e nas outras cidades do Sul Fluminense para reunir a sua família e amigos e ir a Ilha São João se divertir junto conosco, neste evento que será fantástico, convidou Fardim.

Programação Pré-Folia – Volta Redonda – Ilha São João

10/02 (sexta-feira) – A partir das 19h: Cada show musical melhor que o outr com. Dois shows e DJ – Aglomerou; Pedro Oliveira e Mistureba – Entrada Gratuita;

11/02 (sábado) – A partir das 14h atividades recreativas para as crianças e gastronomia. E a noite a noite a partir das 20 hs, muita música boa com três shows e DJ – Raffa Martin; Gustavo Peixoto; Jô e Samuel; Léo Mitto e Sorriso Aberto – Entrada Gratuita;