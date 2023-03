O jornalista Márcio Guedes, de 76 anos, morreu na noite desta sexta-feira, dia 3, aos 76 anos, vítima de câncer. Guedes teve uma longa carreira no jornalismo esportivo por mais de cinco décadas. Ele trabalhou nas emissoras, Rede Globo, ESPN, Rede Manchete e TV Brasil.

Guedes começou a sua carreira como comentarista esportivo em 1978, na TV Bandeirantes. Depois foi contratado da Rede Globo, em 1982. Ele era torcedor do Botafogo.

Guedes ficou marcado pela cobertura de grandes eventos esportivos, como Copas do Mundo, Eliminatórias para o Mundial e edições dos Jogos Olímpicos.

O corpo de Márcio Guedes deverá ser velado no salão nobre do Botafogo, clube de coração do jornalista.