Jovem é detido com drogas no bairro Voldac em Volta Redonda

Um jovem de 27 anos foi detido com um tablete grande de maconha após tentar fugir de uma abordagem policial, na noite desta sexta-feira (3) no bairro Voldac, em Volta Redonda. A ação da PM aconteceu na Rua Arthur Luiz Corrêa e um dos policiais militares chegou a atirar duas vezes, porque, na tentativa de fuga, o rapaz teria colocado a mão na cintura.

As guarnições da PM estavam no local em ação de fiscalização do trânsito quando avistaram o rapaz na motocicleta e deram ordem de parada. O jovem não obedeceu e tentou fugir do local com o veículo, mas caiu da moto e tentou escapar a pé. Durante a fuga, os policiais viram ele colocar a mão na cintura e, temendo que ele sacasse algo, um dos agentes disparou.

Mesmo assim, o rapaz correu, mas acabou alcançado cerca de 20 metros da abordagem. Não foi informado se o rapaz foi atingido pelos tiros. Com ele, além da maconha, pesando aproximadamente 1 kg, os agentes apreenderam a moto, oito pacotes pequenos de haxixe e um celular. (Foto: Polícia Militar)