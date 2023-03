SAAE-BM trabalha para normalizar abastecimento em Amparo

Problema foi ocasionado pelo entupimento da tubulação de distribuição de água

Equipes do SAAE-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) estão atuando na desobstrução da rede de água potável do distrito de Nossa Senhora do Amparo. O entupimento da tubulação foi ocasionado por conta das fortes chuvas e tem comprometido o fornecimento de água aos moradores da localidade.

Segundo o diretor executivo do SAAE-BM, Adilson Rezende, há cerca de 10 dias, o carro hidrojateador tem sido utilizado para desobstruir a tubulação e melhorar o sistema de abastecimento. “A captação da água é feita ainda na serra. Com as chuvas houve um acúmulo de areia no interior da tubulação. Tão logo descobrimos o problema, providenciamos os reparos”, destacou Adilson.

Apesar do esforço do SAAE, solucionar em definitivo a situação não é tão tarefa tão simples, pois com as constantes chuvas existe o risco de acúmulos não só de areia, como também de folhagens.