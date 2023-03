O corpo de Antônio Lucas Nascimento Pereira, de 20 anos, que morreu atropelado em Portugal, vai chegar ao Brasil no início da manhã do próximo sábado (18). A informação foi divulgada no início da noite desta segunda-feira (13) pela família dele.

O traslado será feito de avião. O voo decolará de Lisboa no final da noite de sexta-feira (17), com previsão de chegada ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, às 6h20min da manhã seguinte. A previsão é que o corpo chege a Volta Redonda no começo da tarde. O velório terá início às 13 horas. O sepultamento está marcado para às 16h30min.

Antônio Lucas morreu atropelado por um táxi na madrugada do último dia 9. Ele estava de bicicleta quando foi atingido.

O taxista, que levava um passageiro, não parou. Ele seguiu até o hotel onde o passageiro ficaria hospedado e foi encontrado pela polícia quando retornava com o carro num reboque para a capital.

Para fazer o traslado, a família realizou uma campanha em redes sociais e na vaquinha online, conseguindo atingir a meta necessária para o procedimento. Antônio Lucas estava em Portugal havia apenas quatro meses, mas t5inha decidido retornar para o Brasil. Ele já tinha adquirido a passagem de volta, prevista para o próximo dia 21.

