Durante o mês de abril, o estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio, será palco da quarta edição da Copa Jajá – competição que homenageia Jair Rosa Pinto, craque que jogou no Barra Mansa FC antes de brilhar por Vasco da Gama, Flamengo, Palmeiras, Santos e Seleção Brasileira.

A edição deste ano será realizada pela LBD (Liga Barramansense de Desportos), sob a coordenação do diretor de competições José Maria dos Santos. A taxa de inscrição será de R$300,00 e a taxa de arbitragem será de R$200,00 (dividida pelas duas equipes em cada jogo). Todos os jogos terão dois tempos de 45 minutos (15 de intervalo). A equipe interessada deverá confirmar participação até o próximo sábado (1º/4).

O formato do torneio será em três fases. Na fase inicial, as equipes serão distribuídas em dois grupos, sendo os jogos cruzados em três rodadas: Grupo A x Grupo B. Na fase semifinal, os dois melhores classificados de cada grupo se enfrentam da seguinte forma: 1º do Grupo A x 2º do Grupo A; 1º do Grupo B x 2º do Grupo B. Por fim, a fase final contará com os vencedores da semifinal. A decisão está prevista para acontecer no dia 7 de maio.

A primeira edição da Copa Jajá (sub-20) ocorreu em 2020 e foi conquistada pelo Barra Mansa, ao vencer na final a equipe Futtalents, do Paraná, por 1 a 0, com gol do meia Luquinha. Em 2021, Barra Mansa e Pérolas Negras atingiram a fase decisiva, tendo a equipe resendense conquistado o troféu de campeão ao vencer por 5 a 4 na decisão por pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal. em 2022, novamente Barra Mansa e Pérolas Negras chegaram na final e empataram em 0 a 0, com o tome de Resende sendo campeão ao vencer por 4 a 2 nos pênaltis. Por Diogo de Oliveira Paula