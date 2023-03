Jari faz visitas às instituições de ensino do Estado

Deputado Jari faz visitas semanais às instituições de ensino do Estado como membro da Comissão de Educação da Alerj

Nesta semana, o parlamentar esteve na Uerj de Resende e se reuniu com a Associação dos Diretores de Escolas Públicas do Rio; para o final do mês de abril está marcada audiência pública sobre o Novo Ensino Médio

A agenda do deputado estadual Jari Oliveira (PSB) inclui semanalmente vistas às instituições de ensino ligadas ao Estado. Nesta semana, o parlamentar esteve na Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), em Resende, único campus de uma universidade estadual no Sul Fluminense e o único que oferece o curso de Engenharia Química na região. No local, estudam cerca de 600 estudantes.

Jari foi recebido pelo diretor da universidade, Dener Martins, e colocou o mandato à disposição de toda a comunidade acadêmica. “Além disso, vou entrar em contato com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-RJ) para solicitar agilidade no repasse da verba de manutenção da instituição, vital para o seu bom funcionamento”, afirmou o deputado.

O parlamentar também teve encontro com representantes da Associação dos Diretores de Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Aderj) em seu gabinete na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). “Como membro da Comissão de Educação da Casa, estou em contato permanente com a comunidade escolar, por meio da direção das escolas, professores e pais de alunos. Além disso, mantenho bom relacionamento com o sindicato da classe”, disse Jari.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – Ciente da preocupação da comunidade escolar sobre a implantação do Novo Ensino Médio, o deputado propôs a realização de audiência pública sobre o tema. A sugestão foi aprovada pela Comissão de Educação da Alerj e o evento está marcado para o próximo dia 27 de abril (quinta-feira), às 19h, no Instituto de Educação Manoel Marinho, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

“Fiz a proposta assim que o Ministério da Educação instituiu, no início do mês de março, consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional de Ensino Médio no âmbito dos Estados. Minha ideia é assegurar a participação da comunidade escolar do Sul Fluminense nesta discussão”, explicou Jari.

Deputado faz reunião com a Fundação Leão XIII

A pauta do encontro com a presidente da Fundação Leão XIII, Luciana Calaça, foi sobre os serviços no Sul Fluminense. “Recebo muitas queixas sobre a demora para conseguir o cartão do Vale Social, que permite gratuidade no transporte público para pessoas com deficiência ou doentes crônicos que estejam em tratamento em unidades conveniadas ao SUS”, contou Jari, informando que a presidente da fundação explicou que a emissão do Vale se faz na Secretaria de Estado de Transportes e afirmou que irá marcar uma reunião com o secretário para resolver o problema, “inclusive me convidou para estar presente”.

DEPUTADO NA SUA CIDADE – A programação do projeto que leva o deputado Jari aos municípios para o mês de abril já está fechada. Na próxima segunda-feira, dia 03, o parlamentar estará em Volta Redonda, no bairro Laranjal. No dia 10, ele visita o município de Rio Claro; no dia 17, conversa com os moradores do bairro São Carlos, também em Volta Redonda; e no dia 28, segue para Angra dos Reis para ouvir a comunidade do Parque Mambucaba (Perequê).