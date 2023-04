Unidade recebeu 69 voluntários nesta sexta-feira, 21 de abril

Neste feriado de Tiradentes, dia 21, muita gente aproveitou para doar sangue no Hemonúcleo de Barra Mansa e, dessa forma, ajudar pessoas que podem precisar. O local ficou aberto para atendimento durante a manhã, permitindo que 69 voluntários realizassem esse ato tão importante para salvar vidas.

A captadora de doadores do Hemonúcleo, Claúdia Maria, informou que nas últimas duas semanas houve uma queda expressiva de doações, não chegando a 20 pe ssoas por dia. Segundo ela, isso compromete o atendimento às demandas futuras, sobretudo de grandes emergências, cirurgias e pacientes com doenças oncológicas e hematológicas. Atualmente os tipos sanguíneos de fator Rh negativo estão em estado crítico, enquanto o tipo O positivo está em nível baixo.

– Ficamos muito felizes em ver as pessoas que saíram de casa num feriado de sol, um dia bonito como hoje, para vir aqui ao Hemonúcleo realizar a doação. Isso faz uma grande diferença pra gente e todas as pessoas que necessitam de sangue num momento difícil – destacou Cláudia.

A família Moura, que mora no bairro Santa Maria 2, aproveitou a ocasião para fazer doação. Caíque Moura, de 54 anos, é doador há mais de 20 anos, enquanto sua esposa Eliana Sessa Moura, de 43, começou em 2020, e o filho do casal, Cauã, está realizando sua primeira doação aos 16 anos. “Eu fico feliz de estar aqui. Eu vim pelo exemplo do meu pai, que sempre vem doar sangue. Agora que fiz 16 anos, pretendo continuar doando”, comentou o jovem.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. O voluntário deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. A coleta é feita de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h. Fotos: Chico de Assis