Policiais militares estavam em patrulhamento quando foram avisados de que dois suspeitos usando tornozeleiras estavam usando e praticando o tráfico de drogas na Rua Expedicionário Joaquim Pires, no bairro Liberdade, em Resende.

A dupla foi abordada e com o jovem, de 21 anos, foram encontrados R$ 85,00. Ele teria confirmado que estava praticando o tráfico de drogas. Os policiais foram até a casa do jovem onde foram recebidos pelo pai do suspeito que autorizou a entrada dos agentes.

No guarda-roupa do jovem os agentes encontraram uma quantidade de crack. Ele confirmou que as seria de sua propriedade e que seu pai não sabia dos entorpecentes.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia de Resende. O suspeito permaneceu preso. O outro jovem, de 20 anos, foi ouvido e liberado em seguida.