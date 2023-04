O Voltaço foi goleado pelo Bahia na noite desta quinta-feira, dia 17, pela Copa do Brasil, por 4 x 0 no Estádio Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O Bahia passou de fase e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols foram de Cauly, Arthur Sales (2) e Vitor Jacaré. Na ida, o Bahia tinha vencido o Volta Redonda por 2 x 1.

Eliminado da Copa do Brasil, o Volta Redonda vai enfrentar o Pouso Alegre (MG), dia 2 de maio, às 19 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

BAHIA 4 X 0 VOLTA REDONDA

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data-Hora: 27 abril 2023

19 horas

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)

Público/renda: 20.253 pagantes/R$ 449.166,00

Cartões amarelos: Vitor Jacaré, Daniel, Cicinho (Bahia), Bruno Barra, Gabriel Bahia, Marcos Pedro (Voltaço)

Cartões vermelhos: –

Gols: Cauly (11’/2ºT) Arthur Sales (22’/2ºT) Vitor Jacaré (30’/2ºT) Arthur Sales (48’/2ºT)

BAHIA: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Rezende; Vitor Jacaré (Cicinho, aos 31/2ºT), Acevedo, Daniel (Yago Felipe, aos 12/2ºT), Cauly (Diego Rosa, aos 32/2), Matheus Bahia e Biel (Ademir, aos 21/2ºT); Everaldo (Arthur Sales, aos 12/2ºT). Técnico: Renato Paiva.

VOLTA REDONDA: Vinicius Dias; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Marco Gabriel (Douglas Skilo, aos 17/2ºT) e Marcos Pedro; Bruno Barra, Dudu (Henrique Silva, ao 1/2ºT) e Samuel Granada (Macário, ao 1/2ºT); Caio Vitor, Luizinho (Marcelo, aos 10/2ºT) e Berguinho (Mathus Alssandro, aos 10/2ºT). Técnico: Rogério Corrêa.