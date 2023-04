Copa Jajá (sub-20): Barra Mansa vence e se classifica para a semifinal

O sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube recebeu o CEFAT, de Angra dos Reis, neste sábado (29/4) pela rodada última rodada da 1ª fase da Copa Jajá. Atuando no estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio, a equipe barra-mansense venceu pelo placar de 3 a 1 e conseguiu a classificação para a fase semifinal do torneio.

O jogo começou com o Barra Mansa com mais posse de bola e chegou ao gol após cruzamento pela esquerda, Rodriguinho aproveitou e abriu o marcador para o Leão do Sul. O primeiro tempo terminou com o placar de 1 a 0.

No segundo tempo, o Barra Mansa continuou atacando. E, em cruzamento pela direita, o goleiro adversário falhou e a bola sobrou para Rodriguinho bater sem goleiro e ampliar para 2 a 0. Em seguida, a equipe do CEFAT descontou para 2 a 1. Mas, aos 45 minutos, André Baré recebeu a bola, ganhou na corrida de seu marcador, chapelou o goleiro e marcou de cabeça para fechar em 3 a 1 para o Leão do Sul.

O sub-20 do Barra Mansa volta a campo para enfrentar o Volta Redonda na semifinal da Copa Jajá. O outro confronto desta fase será entre CEFAT Angra e Pérolas Negras.

Ficha técnica:

29/4/2023 | Barra Mansa 3×1 CEFAT Angra

Copa Jajá | Estádio Leão do Sul | Gols: Rodriguinho (BM); Rodriguinho (BM), (CA) e André Baré (BM) | Barra Mansa: Kauã Moreno; Vitinho, Miguel e Kauê e João Pedro; Luizinho, Missim, Andrey e João Victor; André Baré e Rodriguinho. Téc. Thiago Campbell.

Resultados da rodada deste sábado (29/4):

Pérolas Negras 3×0 Nova Geração

Volta Redonda 6×2 Atlético Real

Barra Mansa 3×1 CEFAT Angra

Angra dos Reis 4×1 Boa Vista

Classificação atualizada da Copa Jajá:

Grupo A

1º. CEFAT Angra: 6pts.

2º. Barra Mansa: 4pts.*

3º. Angra dos Reis: 4pts.

4º. Boa Vista: 3pts.

Grupo B

1º. Volta Redonda: 7pts.

2º. Pérolas Negras: 7pts.

3º. Atlético Real: 3pts.

4º. Nova Geração: 0pt.

* Barra Mansa e Angra dos Reis ficaram empatados em todos os critérios, exceto pelo número de cartões.

Por Diogo de Oliveira Paula

Blog do Leão do Sul