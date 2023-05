O Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube, sediará nos dias 6 (sábado) e 7(domingo) a 12ª edição Copa Brasil de Kart Indoor, que é uma das maiores e mais importantes competições de Kart Amador do Brasil, e que contará com a participação de 180 pilotos de todas as regiões do país.

Esta edição da Copa Brasil que também terá o apoio do Governo Municipal, será muito especial e uma verdadeira integração entre o esporte e o entretenimento, com disputas de alto nível dentro da pista e diversas atrações musicais fora dela, com shows de artistas da região que serão realizados a partir de quarta-feira 03/05, no Restaurante Vitória Chopperia, localizado dentro do Kartódromo.

Confira abaixo o número de participantes que já estão inscritos e as suas regiões e estados.

Sudeste

Rio de Janeiro – 60

Espírito Santo – 39

Minas Gerais – 28

São Paulo – 20

Centro Oeste

Distrito Federal – 12

Sul

Rio Grande do Sul – 6

Santa Catarina – 1

Norte

Amazonas – 4

Nordeste

Ceará – 2

Pernambuco – 2

Eles estarão em Volta Redonda acompanhados de amigos e familiares, o que aumentará significativamente o número de pessoas presentes na cidade durante o período da competição.

Os organizadores estimam que é uma ótima oportunidade para os amantes pelo esporte irem ao Kartódromo, com os familiares e amigos. Destaca-se que terá uma equipe de serviço com mais de 100 profissionais e dispõe de ótima estrutura, com dois restaurantes e área kids.

A presença deste grandioso número de pessoas em Volta Redonda, impactará positivamente no aumento da ocupação da rede hoteleira, na procura pelos estabelecimentos dos setores de alimentação fora do lar, comércio e entretenimento, justamente no fim de semana que antecederá o dia das mães.

A Copa Brasil colaborará com a geração de postos de trabalho (diretos e indiretos), renda e também será uma ótima opção de lazer para os moradores da cidade que poderão ir ao Kartódromo acompanhar as corridas da competição de forma gratuita.

José Fardim, administrador do Kartódromo de Volta Redonda, falou sobre a satisfação da Arena sediar um evento tão importante para a cidade.

– Nós do Kartódromo ficamos felizes em podermos sediar um evento que agrega muitos valores para Volta Redonda e toda região, empregos, movimenta a economia e proporciona diferenciados momentos de lazer para a população, disse Fardim

Já Felipe Falcão, CEO da Copa Brasil, falou sobre a satisfação em realizar mais uma edição da Copa Brasil de Kart Indoor e convidou os moradores da cidade irem ao Kartódromo acompanhar a competição.

– É um privilégio realizarmos por mais um ano a Copa Brasil de Kart Indoor que é uma competição muito especial e sempre reúne pessoas de todas a regiões do país aqui em Volta Redonda. Convidamos a todos os moradores da cidade e dos municípios vizinhos a estarem conosco nesta que é uma grande confraternização em torno do esporte, convidou o CEO.

Transmissão ao Vivo

As corridas da Copa Brasil serão transmitidas ao vivo através do canal da competição no YouTube. Isto aumentará a visibilidade do evento e da cidade de Volta Redonda, que há anos já faz parte do roteiro dos apaixonados pelo automobilismo.

Promessa de grandes disputas dentro da pista

Se fora da pista a Copa contará com ótima estrutura, dentro dela a promessa é que ocorram eletrizantes disputas entre os pilotos que estarão divididos em quatro categorias (leve, médio, pesado e sênior).

Eles participarão de séries eliminatórias e os 15 melhores disputarão as finais das suas respectivas categorias.

Por fim, os quatro primeiros colocados de cada categoria disputarão juntos uma corrida única – Superfinal – que encerrará com chave de ouro a Copa, que também premiará o grupo de Kart Amador com melhor desempenho.