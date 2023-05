A homenagem será oferecida pela realização do premiado documentário “Entroncamentos”, que retrata parte da história da cidade

O cineasta Fernando Sousa, da Quiprocó Filmes, receberá o título de Cidadão Barrense da Câmara de Vereadores de Barra do Piraí no próximo dia 11 de maio, às 18h, pela realização do filme “Entroncamentos”. O longa-metragem é o primeiro da produtora e fala sobre a ascensão e declínio do transporte ferroviário no maior entroncamento da América Latina, no Vale do Paraíba fluminense. A cerimônia de concessão do título acontecerá no Royal Sport Club e, assim como uma moção de aplausos recentemente recebida pelo homenageado, a iniciativa é do mandato da vereadora Kátia Miki (CIDADANIA-RJ).

O filme, que contou com financiamento coletivo para a sua realização, traz a cidade de Barra do Piraí e sua história em torno das ferrovias como um dos principais destaques e, em breve, estará em cartaz em cinemas da região.

“Entroncamentos” teve estreia internacional no Festival de Buenos Aires, e foi exibido no Sydney Australian Film Festival (SAFF); no 46º Encontro da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ANPOCS; no IX Festival Internacional de Cinema em Língua Portuguesa (Lisboa), onde recebeu o prêmio de melhor roteiro na categoria de documentário longa-metragem; e mais recentemente foi exibido no Festival Visões Periféricas e no Rio2C, o maior evento de criatividade da América Latina.

“Trata-se de um momento de grande emoção. A homenagem ficará marcada para sempre em minha trajetória. Espero que o nosso trabalho continue contribuindo com o debate público na cidade de Barra do Piraí, no Vale do Paraíba e contribua com o desenvolvimento da região”, afirma Fernando.

Assista ao trailer de “Entroncamentos”: https://www.youtube.com/watch?v=_tGBUIdCKnY

“Entroncamentos” traz uma narrativa construída a partir de depoimentos de pessoas que conviveram e/ou trabalharam nas estações ferroviárias do Vale do Paraíba, historiadores, e um vasto material de arquivo de cine-jornais, fotografias, mapas e litogravuras. Em meio a esses registros heterogêneos e às ruínas das estações, a narrativa é costurada pela experiência dos personagens, suas reminiscências de relações de amizade, afetos, paixões e tensões forjadas nos trilhos do trem.

Sobre Fernando Sousa: Mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPCIS/UERJ), possui Especialização em Sociologia Urbana pela UERJ e graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Possui experiência de pesquisa nas áreas de Antropologia e Sociologia. Atuou como consultor da ONU-HABITAT Brasil para a implantação e coordenação de políticas públicas em favelas da cidade do Rio de Janeiro. Criou o argumento e realizou a pesquisa para a produção do documentário “Manobreiro de Água” e a direção, roteiro e argumento do filme “Intolerâncias da Fé”, ambos produzidos no âmbito do edital da faixa Sala de Notícias do Canal Futura. Assina a direção, roteiro e pesquisa do documentário Nosso Sagrado, Nossos Mortos Têm Voz e Entroncamentos e Rio, Negro, ambos produzidos pela Quiprocó Filmes. É cofundador e diretor executivo da Quiprocó Filmes.

Sobre a Quiprocó Filmes:

A Quiprocó Filmes é uma produtora audiovisual independente, sediada no Rio de Janeiro, que busca provocar mudanças através de um olhar inquieto. Criamos imagens atentas às histórias, emoções e afetos, a partir de diferentes vozes, transformando a maneira que as pessoas vêem suas próprias vidas e os diferentes elementos da nossa cultura. Criamos conteúdo para Cinema, TV e streaming. Produzimos conteúdo publicitário e institucional para organizações e empresas. Realizamos oficinas audiovisuais em parceria com instituições da sociedade civil.